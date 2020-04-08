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Mamak'ta Bilim ve Sanat Merkezi’nin temeli atıldı

Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi’ni faaliyete geçiren Mamak Belediyesi,bu merkezlere bir yenisini daha ekledi.
Mamak'ta Bilim ve Sanat Merkezi’nin temeli atıldı

Akdere’de temeli atılan Bilim ve Sanat Merkezi’nin 2020 yılının sonunda hizmete açılması hedefleniyor. 2 bin 940m² inşaat alanı bulunan ve modern mimarinin bir örneği olan yapı 6 kattan oluşacak. Yapının içinde, kafeterya, yemek salonu, çocuk oyun odası, spor salonu, mescit, kütüphane, bireysel çalışma odası, bilgisayar odası, sergi salonu, seminer salonu, kurs odası ve derslikler bulunacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, özellikle çocuk, genç ve kadınların, kendilerini geliştirmelerine fırsat veren merkezlerin Mamak’lıların buluşma noktası haline geldiğini vurguladı.

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Mamak teknoloji üssü olacak

Ders çalışmak, kitap okumak, spor yapmak, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak isteyen herkese katkı sunduklarını anlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 
özellikle teknoloji ve sanatı üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Köse, “Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz. Mamak’ı bir kültür sanat şehri olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda da Mamak’lıları bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.


 

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