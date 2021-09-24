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Mamak'ta bilim yolculuğu başladı

Bilime merak duyan herkesin heyecanla beklediği, TÜBİTAK’ın 4007 projesi çerçevesinde gerçekleşen Bilim Yolculuğu-2 buluşması Üreğil Millet Bahçesi’nde başladı.
Mamak'ta bilim yolculuğu başladı

“Bilim Yolculuğu-2” buluşmasının açılışına Mamak Kaymakamı Sayın Ali Sırmalı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Mamak’ta bulunan 49 okuldan 2000’e yakın öğrenci katıldı. Mamak Belediyesi, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen programda 16 farklı üniversiteden 66 akademisyen ve uzman 3 gün sürecek olan bilim buluşmasında gençlerle bir araya gelmeye devam edecek.

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Başarı için bilime önem vermeliyiz

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmemiz için bilime daha fazla önem vererek gençlerimizi daha donanımlı, teknoloji üretebilen ve kullanabilen nesiller olarak yetiştirmemiz gerektiğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bilim fuarları öğrenmeye istekli merak eden araştırmacı genç beyinlerin yetişmesine katkı sağlayan etkinliklerdir. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin temelinde bilim yatmaktadır. Bu gelişime katkı sunan Mamak Belediye Başkanımı Murat Köse ‘ye teşekkür ediyorum” dedi. Ankara’nın eğitimde de başkent olması için çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa ise, “Daha çok çalışarak bayrağı zirveye taşımayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

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Kendilerini geliştirecek ortamlar sunuyoruz

Geleceğin Farabilerini , İbn-i Sinalarını yetiştirmek için Mamak belediyesi olarak gençleri bilimle buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bilimden sanata, kültürden spora ve daha birçok alanda ilçemizi marka haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdaki yegane amacımız gençlerimizi doğru imkanlarla buluşturmak. Bu imkanlardan biri de gençlik merkezlerimiz. En kısa sürede merkezlerimizi hizmete sunarak, çocuklarımızı kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarla buluşturacağız” dedi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ise, Bilim yolculuğu-2 projesinde bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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