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Mamak’ta bir kütüphane daha hizmete açılıyor

Mamak Belediyesi, Akşemsettin Uyanık Kütüphanesi’ni 25 Aralık’ta hizmete açıyor.
Mamak’ta bir kütüphane daha hizmete açılıyor

Eğitime olan desteğiyle Mamak Belediyesi, gençlere olan yatırım ve hizmetlerini günden güne arttırmaya devam ediyor. Eğitim yatırımlarıyla çıtasını hızla yükselten Mamak Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlere ve her yaştan okuyucuya 7/24 hizmet verecek olan 144 metre kareden oluşan Akşemsettin Uyanık Kütüphanesi,  25 Aralık Saat 14:00’da hizmete açıyor. Göreve geldiği günden bugüne kadar ilçeye birçok eser kazandıran, Mamak’ı Başkent’te kütüphane merkezine çeviren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir ülkenin en büyük gücü ülkeyi baştan aşağı imar edebilecek medeniyetine bağlı, kendisini bilen gençleri yetiştirebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, güzel yaşam alanları içerisinde gençlerimizi kitap ve bilgiyle buluşturuyoruz” dedi.

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7/24 uyanık bir kütüphane

Ders çalışmak, kitap okumak ve aynı zamanda sosyalleşmek isteyen herkese katkı sunacak bir tesisi daha hayata geçirdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimiz ile ilgili belediye olarak birçok planımız var. Bunları da peyderpey projelendirip hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kapsamda uyanık kütüphanelerimiz 7/24 faaliyet gösterecek. Buraya gelip hem ders çalışabilecekler, hem de güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekler. Şimdiden Akşemsettin Uyanık kütüphanesi Mamaklı gençlerimize hayırlı olsun. Söz verdik yaptık” dedi.

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