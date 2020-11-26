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Mamak’ta bozuk yol bırakmamak için aralıksız çalışıyor

Kentsel dönüşümle birlikte binaların yenilendiği Mamak’ta Murat Köse yönetiminde Mamak Belediyesi ekipleri bozuk yol bırakmamak için aralıksız çalışıyor. Son olarak Kıbrıs Köyü Mahallesi’nde ekipler yolların bakım ve onarım çalışmalarını yaptı. 
Mamak’ta bozuk yol bırakmamak için aralıksız çalışıyor

Kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde uygulandığı ve şehirleşmenin hızlı genişlediği Mamak’ta binaların yenilenmesi kadar yolların da yenilenmesi büyük önem taşıyor. Mamak Belediyesi ise ilçede eski yol bırakmama hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mamak genelinde bulunan sokaklarda belediye ekipleri yeni asfalt serimi, yama ve bakım onarım gibi çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Mamak Kıbrıs Köyü Mahallesi’nde ekipler bozuk olan yolları kazıyarak yeni asfalt serim işlemi uyguladı. Mahalleli ise kışa girmeden yollarının yapılmasını memnuniyetle karşıladı ve ekiplere teşekkür etti. 

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KÖSE: YOLU SORUNSUZ BİR İLÇE OLACAĞIZ
Şehirleşmenin ve yapılaşmanın hızlı olduğu Mamak’ta alt yapı hizmetleri devam ederken Mamak Belediyesi ekipleri ilçede asfalt serim çalışmalarını hızla yürütüyor. Asfalt serim çalışmalarına ara vermeyen belediye ekipleri özellikle kışa girmeden bozuk yolları onarmaya özen gösteriyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Büyüyen nüfus göz önünde bulundurularak yapılmış, asfalt ve kaldırımları sorunsuz, yeni yolları açılmış bir ilçe olacağız. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Mamak’ın geleceğine yapılan yatırımdır” ifadelerine yer verdi.

KÖSE: HEMŞERİLERİMİZİN HİZMETKARIYIZ 
Başkan Köse vatandaşın ve esnafın istek ve taleplerini en hızlı olarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Esnafımız ve vatandaşımızın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında alt yapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Mamak halkına hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Planlanan programlar dâhilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getireceğiz. Hemşerilerimizin hizmetkârıyız. Güzel Mamak’ımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacağız. Asfaltımız hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu. 

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VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR 
Mamak Belediyesi ekiplerinin asfalt çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Kıbrıs Köyü Mahallesi sakinleri, “Kışa girmeden bozuk yollarımız onarılmaya başlandı. Başkanımız Murat Köse’ye yol çalışmalarına verdiği büyük önemden dolayı teşekkür ederiz. Mahallemiz Mamak’taki pek çok mahalle gibi yeni binaların yapıldığı, sokakların oluştuğu şehirleşmenin hızlı şekilde geliştiği bir yer. Belediye ekipleri de bu duruma göz önünde bulunduruyor ve sokakların, caddelerin asfaltlarını onarıyor, yenisini atıyor. Ekiplere teşekkür ederiz” diye konuştu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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