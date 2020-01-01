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Mamak'ta buluşma adresi: Ekin Mahallesi oldu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ‘Mahalle Buluşmaları’ kapsamında bu kez Ekin mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 
Mamak'ta buluşma adresi: Ekin Mahallesi oldu

Mahale sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda masaları tek tek dolaşarak, mahallelilerin sorunlarını tek tek dinleyen Köse, “Güzel Mamak’ımızda ulaşmadığımız,  tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek, bıkmadan, yorulmadan, durmadan çalışacağız” dedi.

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Biz birlikte Mamak’ız

Halkla iç içe, halkı dinleyen, halk ile birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği ilkesini esas alarak Güzel Mamak’ta insan odaklı çalışmalara imza atacaklarının altını çizen Köse, “ Biz büyük bir aileyiz. Daha yaşanabilir, ferah bir Mamak için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz birlikte Mamak’ız. Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek Tam Açık Kapı buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dâhilinde Mamaklıların hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize olan inancını, sevgisini ve güvenini boşa çıkartmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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