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Mamak'ta cami ve mezarlıklar bayrama hazır

Mamak Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve temiz bir ortamda yapmaları için ilçeye bağlı 21 mezarlıkta temizliği tamamladı.
Mamak'ta cami ve mezarlıklar bayrama hazır

İlçe genelindeki mezarlıkların tümünde ot biçme, temizlik ve bakım çalışmalarına tamamlayan Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında gelen mezarlıkları temizleyerek daha güzel bir görünüme kavuşturdu.

Geniş çaplı temizlik

Mezarlıkların yanı sıra bayramda vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için camiler halılarından minberine kadar temizlendi. Çalışmalar kapsamında, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürülüp yıkanırken, ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarları silip, minber temizliği de yapıldı. 

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Bayrama hazırız

Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile vatandaşların ibadetlerini yapmalarını ve mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için çalışmaların tamamlandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın,  herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık, bayrama hazırız. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

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