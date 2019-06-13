Mamak'ta çiçeklerle görsel şölen

Mamak Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.

Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemize yüz binlerce çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilçemiz rengarenk oldu” dedi.

Çiçekler kokularıyla mest ediyor

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi, parklar, muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile merkezleri, belediye önü, kavşak, refüj başta olmak üzere, ilçenin çeşitli yerlerinde peyzaj düzenlemesi ve diktiği çiçeklerle ilçeyi adeta bir renk cümbüşüne döndürdü. Sezon boyunca toplamda bir milyon mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirecek ekipler, bu kapsamda petunya, top kadife, sardunya çiçekleri ile ilçede kartpostallık manzara sunacak. İlçeye büyük güzellik katan çiçekler, çevreye yaydıkları güzel kokularla da vatandaşların beğenisini kazanıyor.



