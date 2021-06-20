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Mamak’ta çocuk şenliği başladı çocuklar şenlendi

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Mamak Belediyesi, çocuklara moral vermeye devam ediyor
Mamak’ta çocuk şenliği başladı çocuklar şenlendi

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara verilen Çocuk Şenliği yeni normalleşme süreciyle bu yıl yeniden düzenlenmeye başladı. Dans gösterilerinden tiyatro oyunlarına, konserlerden yarışmalara, turnuvalardan, spor müsabakalarına,  oyun istasyonlarına kadar birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinlikler Mamaklılarla buluşmaya başladı. Saimekadın Amfi Tiyatro’da düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Her Cuma akşamı saat 18.00’da gerçekleşecek Çocuk Şenliği kapsamında animasyon gösterileri, sihirbaz gösterisi, balon şov, Hacivat-Karagöz gibi etkinlikler yer alırken, çocuklar unutulmaz bir gün yaşattı.

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Cuma çocuklar Cumartesi yetişkinlere 

Kademeli normalleşme sürecinde uzun süre evde sıkılan çocukları “Çocuk Şenliği” ile eğlendirmek istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın ve yetişkinlerin eğleneceği, enerjilerini güzel etkinlikler ile atmaları için Saimekadın Amfi Tiyatro’da bir dizi etkinlik belirledik. Geleceğimizin umut ışığı olan çocuklarımızı mutlu etmek ve sağlıklı bir gelecek temin etmek bizim en temel görevlerimizden biridir. Önümüzdeki dönem çocuklarımız için daha fazla çalışmaya onlar için daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim en büyük yatırımımız çocuklarımıza. Her Cuma Çocuk Şenliğimize, Her Cumartesi’de Yaz Konserlerimize tüm halkımızı bekliyoruz ”dedi.


 

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