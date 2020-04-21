Mamak’ta çöp konteynırlarına dezenfektanlı özel temizlik

Mamak Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle çöp konteynerlarının temizliğine özel önem veriyor. 64 mahalledeki 9500 konteyner, yerinde yıkanıp, temizleniyor.

Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 3 adet yıkama ve dezenfekte aracı ile dezenfekte edilen konteynerler, bakteriler ve haşerelere karşı ilaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynerlerin yanı sıra, konteynerlerin bulunduğu alanları da özel dezenfektan deterjanlarla yıkıyor.





Halk sağlığı önceliğimiz

Havaların ısınmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmenin yanı sıra koronavirüs tedbirleri kapsamında konteynerlerin sürekli yıkandığı ve dezenfekte edildiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydetti. Başkan Köse, “Önceliğimiz halkımızın sağlığı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca kullandığımız parfümlerle konteynerlere güzel bir koku bırakıyoruz. Belediyemiz virüse karşı her türlü tedbiri aldı. Güzel Mamak’ımızın sağlıklı kalması için bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.

