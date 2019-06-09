Mamak'ta çöpler kaynak oluyor

Mamak Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarını Mamak genelinde yaygınlaştırıyor.

Projenin yalnızca çöp ayrıştırma işlemi olmadığını, üretilen atığın da farkına varılmasının sağlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Proje ile her şeyden önce verimlilik artıyor, israfın önüne geçiliyor. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Geri dönüşümü artıracak

Geçtiğimiz yıllarda 25 gönüllü üniversite öğrencisi ile vatandaş bilgilendirilmesiyle başlanan proje kapsamında Mamak Belediyesi Hizmet Binası’na yerleştirilen pişmemiş organik atıklar, çay ve kahve posalarını toprak katkı maddesine dönüştüren Kompost Cihazı’nın yanı sıra mahallelerin merkezi yerlerine,7 gözlü mobil getirme merkezleri yerleştirildi. Anatolium Alışveriş Merkezi önü, Abidinpaşa Asım Gündüz Caddesi , Mamak Belediyesi Hizmet Binası önü, Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önü, Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu girişi, Hüseyingazi son durak, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi ve Saimekadın Yeni Mamak Merkez Camii yanına yerleştirilen mobil getirme merkezlerine kağıt, karton atıkları, metal atıklar, plastik atıklar, cam atıkları, elektroik atıklar, atık piller ve bitkisel yağ atıkları atılabilecek. Tüm Mamak’ta uygulanacak proje kapsamında ayrıca Mamak Belediyesi, koridorlara da kâğıt, cam, plastik ve metal atıkları ayrı ayrı biriktirmek amacıyla 30 adet dörtlü, 30 adet ikili, 8 adet yedili geri dönüşüm kumbarası yerleştirildi.



