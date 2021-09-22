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Mamak'ta çözüm toplantısı

MİM-DER, Mamaklı müteahhitlerin çözüm bekleyen konularını görüşmek üzere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Köse, çözüm sözü verdi. 
Mamak'ta çözüm toplantısı

Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) tarafından müteahhitlerin sorunlarının çözümü noktasında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkan Vekili Ercan Kınacı, İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, Başkan Yardımcısı M. Ali Çetin, AK Parti Grup Başkan Vekili Asım Arslan, MHP Grup Başkan Vekili İsa Yiğit ve meclis üyelerinin katılımıyla bir program düzenlendi. 

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BAŞKAN KÖSE’DEN ÇÖZÜM SÖZÜ

Programda Mamaklı müteahhitlerin çözüm bekleyen konuları, MİM-DER Başkanı Hamza Can ve beraberindeki heyet tarafından dile getirildi. Etkinliğe 300’e yakın müteahhit katıldı. Belediye Başkanı Murat Köse, problemlerin el birliğiyle istişare edilerek çözüleceğini deklare etti.

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İLKSAYFA - Zafer ALTUNTAŞ

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