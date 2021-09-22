Mamak'ta çözüm toplantısı

MİM-DER, Mamaklı müteahhitlerin çözüm bekleyen konularını görüşmek üzere Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Köse, çözüm sözü verdi.