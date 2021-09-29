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Mamak'ta değişim

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen ve haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen proje tanıtım gezilerine ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. 
Mamak'ta değişim

Çevre, spor, kentsel dönüşüm, sosyal tesisler, alt yapı ve kültür sanat alanında hayata geçirilen yatırımların yerinde incelendiği tanıtım gezisi kapsamında bugüne kadar 315 Mamaklı vatandaş projeleri hem yerinde görme fırsatı yakaladı hem de Mamak’taki değişimine  tanık oldu.

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Yerinde görme fırsatı sunuyoruz

Mamak’ın değişen ve gelişen yapısını vatandaşlara yerinde görme fırsatı sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzenlediğimiz proje tanıtım gezileri ile hemşerilerimiz hem kişisel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetleri yerinde öğreniyor hem de yeni projeler hakkında bilgi sahibi oluyorlar” dedi. Köse, “Sadece Mamak’a değil, Ankara’ya değer katan vizyon projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz“ diye konuştu.

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