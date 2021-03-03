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Mamak'ta denetimler sıkılaştırıldı

Mamak Belediyesi yeni normalleşme dönemi ile birlikte yüzde 50 kapasite ile açılan işletmeleri sıkı denetime aldı. Belediye zabıta ekipleri işletmeleri “yeni normal” kriterlerine uygun şekilde denetleyerek çeşitli uyarılarda bulundu.
Mamak'ta denetimler sıkılaştırıldı

Mamak’ta zabıta ekipleri yeni normal ile açılan işletmelerde denetimlerini sıkılaştırdı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm işletmeleri 'yeni normal' kriterlerine uygun şekilde denetlemeye devam eden zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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EKİPLER TEYAKKUZDA 
Türkiye genelinde yeni normal ile birçok şehirde işletmeler yüzde 50 kapasite ile açılmış, esnafın bir nebzede olsa yüzü gülmüştü. Yeni normal ile birlikte birçok şehirde olduğu gibi Ankara’da da işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Verilen hizmette suistimalin önüne geçmek ve Kovid-19 ile mücadele edebilmek adına Mamak Belediyesi ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

UYARILARDA BULUNDULAR
İlçede bulunan kafe, lokanta, restoran, kahvehane vb. gibi işletmelere yeni normal kriterlerine uygun denetimlerde bulunan ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulundu. Özellikle sosyal mesafe ve maske konusunda tedbiri elden bırakmayan ekipler birçok işletme sahibine masa ve sandalyeler arasında gerekli sosyal mesafenin olması konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

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MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK VURGUSU
Koronavirüs sebebiyle son günlerde ciddi sıkıntılar yaşayan esnaf ise tedbirleri elden bırakmayacaklarını, gerekli tüm kurallara riayet edeceklerini vurgulayarak, tedbirler konusunda büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Esnaf, zor günlerden geçtiklerini hatırlatarak yeniden kapanma günlerine dönmemek için herkesin çaba göstermesi ve maske, mesafe, temizlik öneminin altını çizdi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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