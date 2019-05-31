Mamak'ta en çok atık toplayan okullar ödüllendirildi

Mamak’taki okullarda düzenlenen atık toplama yarışmasında en çok atık toplayarak dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu’nda düzenlenen programda Tuzluçayır İlkokulu birinci, Sakarya Ortaokulu ikinci ve Misket İlkokulu üçüncü oldu. Programa ev sahipliği yapan Korgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu’da mansiyon ödülüne layık görüldü. Düzenlenen şenlikte sihirbazlık gösterisini izleyen öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

Temiz çevre, duyarlı insan

Atıkların geri dönüşümüne duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz biliyoruz ki; daha temiz bir çevreye sahip olmanın yolu, çevreye duyarlı olmaktan geçiyor. Cadde ve sokakları daha temiz bir Mamak için çalışıyoruz. Çöplerimizi yerlere atmayalım, kullanılmış pilleri çöpe değil, atık pil kutularına atalım. Yediğimiz kuruyemişlerin kabuklarını yere atmayarak, kamu malına zarar vermeyerek, çevre bilincine katkıda bulunabilirsiniz” dedi.



