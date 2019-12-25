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Mamak'ta Erken Okuryazarlık Atölyesi

Resimlerle Yazıyorum Atölyesi; Kıbrısköyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sayın Ertuğrul ÇAM liderliğinde, Mamak Şehit Mekan Şahin İmam Hatip Ortaokulu anasınıfı öğrencilerinin ve anasınıfı öğretmenimiz Gülfidan DEVECİ'nin katılımı ile gerçekleşti.
Mamak'ta Erken Okuryazarlık Atölyesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Enstitüsü'nde Sınıf Öğretmenliği Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme alanında doktora çalışmalarını sürdüren Sayın Ertuğrul ÇAM' ın kurguladığı atölye katılımcı anasınıfı öğrencilerimizde harf farkındalığı yaratma konusunda destekleyici olmuştur. Atölye süresince kaliteli ve keyifli zaman geçiren öğrencilerimiz atölyeden mutlu ayrılmışlardır.

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Mamak'ta Bilim Yolculuğu projemize verdiği desteklerden dolayı Kıbrısköyü İlkokulu Müdürümüz Sayın Metin TÜRK'e ve Müdür Yardımcımız Sayın Ertuğrul ÇAM'a teşekkür ederiz.

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