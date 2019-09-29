Mamak'ta etkili iletişim eğitimi

Etkili iletişimin artması ve vatandaşlarla daha iyi diyalog kurulabilmesi adına Mamak Belediye personeli diksiyon ve güzel konuşma eğitimi aldı.

Belediye hizmet binasında gerçekleşen ve toplam dört gün süren eğitim, Diksiyon Eğitmeni Özgür Yılmaz tarafından verildi.

Seminerler birçok fayda sağlıyor

Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına belediye personelinin eğitim programlarına katıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu seminerler kamusal hayatta olduğu kadar sosyal hayatta da birçok fayda sağlıyor. Böylelikle hem kişisel hem de belediye vizyonu en iyi şekilde temsil ediliyor. Eğitim seminerlerimiz yıl içinde devam edecek” dedi.

Etkili konuşma avantaj sağlıyor

Diksiyon Eğitmeni Özgür Yılmaz, “Günümüzde etkili konuşmak artık bireylere gerek sivil hayatta gerekse iş hayatında avantaj sağlıyor. Mamak Belediyesi’nin böyle bir eğitimi talep etmesi ve bizleri personeliyle buluşturması çok önemli” diye konuştu. Personele kelimelerin doğru kullanımı, nefes kullanımı, boğumlama, vurgu, tonlama, ezgi, topluluk önünde konuşma eğitimi verildi.



