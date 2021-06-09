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Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu

Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu
Ankara Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu, araçlar sürüklendi.

Ankara Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu, araçlar sürüklendi.

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