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Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu
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Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu
Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu
Ankara Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu, araçlar sürüklendi.
09 Haziran 2021 Çarşamba 15:57
Ankara Mamak'ta etkili olan sağanak sele neden oldu, araçlar sürüklendi.
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.