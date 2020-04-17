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Mamak’ta Fahrikorutürk ve Mamak Pazarı Hafta içi Kurulacak

Mamak Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Fahrikorutürk ve Mamak pazarının kurulacağı günlere yeni düzenleme getirdi. 
Mamak’ta Fahrikorutürk ve Mamak Pazarı Hafta içi Kurulacak

Yeni düzenlemeyle hafta sonu kurulan iki pazaryeri hafta içine alındı. Vatandaşların sağlığı açısından yeni tedbirleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yasak boyunca ihtiyaçları karşılamak için görev başında ve milletin hizmetinde olacaklarını kaydetti. Köse, “ Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için hem Mamaklı hemşerilerimizin hem de pazarcı esnafımızın mağduriyet yaşamamaları için böyle bir uygulamaya gittik. Umarım en kısa sürede bu salgının önüne geçilir ve eski günlerimize döneriz. Bunun içinde hemşerilerimizden biraz daha sabırlı olmalarını ve mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyorum. Ayrıca bizler ekiplerimizle birlikte Mamaklı hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları için görevimizin başında olacağız” dedi.

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Denetimler sıklaştı

Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanması üzerine hem vatandaşların hem de esnafın mağdur olmaması Cumartesi kurulan Fahrikorutürk pazarı Cuma günü, Pazar günü kurulan Mamak pazarı da Salı gününe alındı.  Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlardaki denetimleri de sıkılaştırdı. Esnafın maske ve eldiven ile satışını kontrol eden ekipler, pazarlarda kalabalık oluşmaması için önlem alırken, vatandaşları da maske takmaları konusunda uyarıyor.

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