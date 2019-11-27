  • BIST 106.025
  • Altın 270,160
  • Dolar 5,7553
  • Euro 6,3330
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Mamak'ta Fidel Castro sergisi

Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği Küba Devrimi Lideri Fidel Castro'nun 3.Ölüm Yıldönümü'nde Mamak’ta özel fotoğraf sergisi düzenledi. 
Mamak'ta Fidel Castro sergisi

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde  Musıkî Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiye, Küba Büyükelçisi Luis alberto Amoros Nunez, Zambia, Arjantin, Peru, Ekvator, Venezuella, Kostarika, Kongo Büyükelçileri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda davetli katıldı. 19 eserin yer aldığı ve Küba’nın usta fotoğrafçılarının fotoğraflarının bulunduğu sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Nunez’den Köse’ye teşekkür

Kübalılar ve Küba Devrimi'nin tarihi lideri olarak adlandırılan Fidel Castro’yu ölüm yıl dönümünde düzenlenen sergi ile verdiği destek ve ilgiden dolayı Köse’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, “Bu fotoğraflar Fidel'in neden küresel bir saygınlığa, sahip olduğunu hatırlatmaya yardımcı oluyor. Bu değerler yalnızca Küba halkının büyük çoğunluğu tarafından değil aynı zamanda dünya genelinde yüz milyonlarca insan tarafından benimsendi. Fidel yaptıklarıyla, en güçlü ülkelerin muhalefet ve sert düşmanlığına karşı koyarak, halkın desteğini de arkasına alarak bazı şeyleri başarmanın mümkün olduğunu, ona inan herkese inanan herkese göstermiştir” dedi. 

foto-(7)-005.jpg

Türkiye ve Küba iki yakın ve dost ülke

Coğrafi uzaklıklarına rağmen Türkiye ve Küba iki yakın ve dost ülke olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde hayata geçirdiği değerlerin, Küba Devrimi’nin de bu değerlerden beslendiğini, Fidel Castro’nun Atatürk ve Türkiye dostu olduğunu biliyoruz. Bugün de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyor, dost ülke Küba Cumhuriyeti ile kültürden sanata, eğitime birçok alanda iş birliği yapmayı planlıyoruz. İleride Küba Cumhuriyeti ile gerçekleştireceğimiz Kültür ve Sanat organizasyonlarının daha da gelişeceğini umut ediyor ve teşekkür 
ediyorum” dedi.

Liderlerin özgürlük mücadelelerini konuştuk

Sergi öncesi Venezuella Büyükelçisi ile bir araya geldiğini kaydeden Köse, “Kendileri de buradalar. Bugün kıymetli Büyükelçilerimizle Güney insanların kardeşlik duygusunu benimsedikçe hiç bir silahlı gücün onları yenemeyeceğini, Çanakkale’yi, 15 Temmuz’u konuştuk. Türkiye halkının darbeye nasıl karşı çıktığını ve milletin geleceğine nasıl sahip çıktığını konuştuk. Bu özgürlük mücadelelerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın nasıl bir mücadele verdiğini, “Dünya beşten büyüktür” diyerek bütün dünya halklarına nasıl sahip çıktığını, nasıl mazlumun yanında olduğunu konuştuk. Keza Küba ve Venezuella liderlerinin ülkelerinde verdikleri özgürlük mücadelelerinin Dünya’ya örnek olduğunu konuştuk. Bundan sonra dost ülkelerimizle sosyal, kültürel siyasi çalışmalarımızı hep birlikte kardeşçe devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören anne köpek ve yavruları koruma altına alındılar26 Kasım 2019 Salı 00:59
  • Kahramankazan'da akmayan çeşme yeniden akmaya başladı26 Kasım 2019 Salı 00:57
  • Ankara'da göz kamaştıran sonbahar26 Kasım 2019 Salı 00:55
  • Başkentli gençler sağlıklı yaşam için yürüdüler26 Kasım 2019 Salı 00:53
  • Altındağ okullarında 'Çöpe atma basket at' etkinliği başladı26 Kasım 2019 Salı 00:51
  • Öğretmenler Gününü kutladı26 Kasım 2019 Salı 00:48
  • “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” etkinliği kapsamında Mamaklı gençler bir araya geldi26 Kasım 2019 Salı 00:01
  • Kahramankazan'da ara tatilde öğrenciler etkinliklerle eğlendi25 Kasım 2019 Pazartesi 00:59
  • Öğretmenler Gününü kutladı25 Kasım 2019 Pazartesi 00:58
  • Mamaklı minikler sabun üretiyor25 Kasım 2019 Pazartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti