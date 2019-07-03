  • BIST 99.363
  • Altın 255,985
  • Dolar 5,6240
  • Euro 6,3456
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Mamak'ta gezici diş hastanesi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ulaşmakta zorluk çeken, hamile, engelli, yaşlı ve çocuklu vatandaşlar için “Sağlık Ağızdan Başlar - Engelsiz Erişim, Engelsiz Hizmet” projesi başlatıldı.
Mamak'ta gezici diş hastanesi

Proje kapsamında 5 mahalleye birer aylık periyotlarla mobil hizmet aracı ile ziyaret gerçekleştirilecek. Zirvekent, Ortaköy-Kızılca, Lalahan, Kıbrısköy ve Kutludüğün mahallelerinde uygulanacak örnek proje ile günlük 70 hastaya tarama gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2 hekim, bir şoför, bir teknik personel ve bir yardımcı sağlık personelinin yer aldığı projenin ilk ayağı Kıbrısköy Mahallesi’nde uygulanmaya başlandı. Normal bir merkezde hastalara uygulanan tedaviler gerçekleşirken, enfeksiyona sebep olabilecek ve cerrahi tedavi gerektiren konularda hastalar hastaneye sevk edilecek.

fdb_2017.jpg

Mamak mutlu insanların şehri olacak

Atılan imzalarla birlikte protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Köse, bu tür sosyal projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. İmza töreninde konuşan Köse, “Yerel yönetimler, sivil toplum dernekleri ve kamu kurum kuruluşlarıyla ortak projeler yapıldığında ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Mamak mutlu insanların şehri olacak. Protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi sokak ve caddeleri kokulu su ile yıkadı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:50
  • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:48
  • Motosiklet Festivali bugün Çamlıdere'de başlıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 00:47
  • Başkan Demirbaş'a sporculardan turnuva öncesi ziyaret04 Temmuz 2019 Perşembe 00:45
  • Akyurt’ta yapılan fuar alanı inşaatı devam ediyor04 Temmuz 2019 Perşembe 00:44
  • Beypazarı'nda tohum eleme ve ilaçlama çalışmaları başladı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:43
  • Rakamlarla Tarım Sektörü kitabı çıktı04 Temmuz 2019 Perşembe 00:42
  • Görme engelli Milli sporcu Sevda Kılınç Çırakoğlu'ndan altın madalya04 Temmuz 2019 Perşembe 00:35
  • Baraj Doluluk Oranları 3 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 3 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti