Mamak'ta gezici diş hastanesi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ulaşmakta zorluk çeken, hamile, engelli, yaşlı ve çocuklu vatandaşlar için “Sağlık Ağızdan Başlar - Engelsiz Erişim, Engelsiz Hizmet” projesi başlatıldı.

Proje kapsamında 5 mahalleye birer aylık periyotlarla mobil hizmet aracı ile ziyaret gerçekleştirilecek. Zirvekent, Ortaköy-Kızılca, Lalahan, Kıbrısköy ve Kutludüğün mahallelerinde uygulanacak örnek proje ile günlük 70 hastaya tarama gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2 hekim, bir şoför, bir teknik personel ve bir yardımcı sağlık personelinin yer aldığı projenin ilk ayağı Kıbrısköy Mahallesi’nde uygulanmaya başlandı. Normal bir merkezde hastalara uygulanan tedaviler gerçekleşirken, enfeksiyona sebep olabilecek ve cerrahi tedavi gerektiren konularda hastalar hastaneye sevk edilecek.

Mamak mutlu insanların şehri olacak

Atılan imzalarla birlikte protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Köse, bu tür sosyal projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. İmza töreninde konuşan Köse, “Yerel yönetimler, sivil toplum dernekleri ve kamu kurum kuruluşlarıyla ortak projeler yapıldığında ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Mamak mutlu insanların şehri olacak. Protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.