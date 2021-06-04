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Mamak’ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

“Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim” anlayışıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ilk defa kutlanan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri kapsamında Mamak’ta sergi ve yılsonu şenliği düzenlendi.
Mamak’ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

Şenliğe Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösteri ile devam etti. Etkinliğin sonunda kurdele kesilip el emeği göz nuru ürünlerin sergisi gezildi. Yıl boyunca yapılan resim, el sanatları, robotik kodlama, el işi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezen Sırmalı ve Köse, stant görevlilerinden bilgi aldı.

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El emeği, göz nuru eserler kıymetlidir
Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın çok anlamlı bir amaca hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Köse, Mamak Belediyesi olarak Aile Merkezleri’nde de kursiyerlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ortaya çıkardıklarını belirterek, potansiyellerini ortaya çıkardıklarını kaydetti. Etkinliğin hayırlı olmasını dileyen Köse, “Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Sergi ve Yılsonu Şenliği’nin hayırlı olmasını diliyorum. “Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim” sloganıyla düzenlenen etkinliklerin amacı bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu eserleri el emeği, göz nuru oldukları için çok anlamlı buluyorum" dedi.

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