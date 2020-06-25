Mamak’ta her mahalleye Köy Konağı

Mamak Belediyesi, ilçedeki her mahalleye Ankara evi mimarisinde köy konağı kazandırarak, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü tekrar canlandırmayı ve komşuluk ilişkilerini artırmayı hedefliyor.

Mamak Belediyesi, ilçe halkının sosyal bağlarını daha da güçlendirmek, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü tekrar canlandırmak ve komşuluk ilişkilerini artırmak için her mahalleye bir “köy konağı” kazandırmayı amaçlıyor. Tarihi Ankara evi mimarisinde yapılacak konakların aynı zamanda düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal ve kültürel organizasyonlara da ev sahipliği yapması planlanıyor.

İKİSİ HİZMETE AÇILDI

Köy konakları projesinin ilki Gökçeyurt’a ardından Kutluduğün’e yapıldı. Mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacak bu iki konak geçtiğimiz yıl sonunda halkın hizmetine açılmıştı.

İLK ETAPTA 4 KONAK DAHA YAPILACAK

İlçede mahalle statüsündeki köylere ve diğer belirlenen noktalara da köy konağı yapmayı amaçlayan Mamak Belediyesi, ilk etapta Kızılcaköy, Eski Bayındır, Ortaköy ve Kusunlar olmak üzere 4 mahalleye daha görkemli bir konak kazandırmayı hedefliyor.

İHALELER YAPILDI

Kızılcaköy ve Eski Bayındır Mahallelerine inşa edilmesi düşünülen köy konağı projesinin yapım işi ihaleleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. İhaleler, belediyesinin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı. İhalesi yapılan bu iki köy konağının da hızlı bir şekilde inşa edilip hizmete açılması bekleniyor. Ortaköy ve Kusunlar’a yapılacak köy konağının ihalesinin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi düşünülüyor.

ESKİ MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ CANLANDIRACAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, projenin ilkinin yapıldığı Gökçeyurt Köy Konağı’nın açılışında bu hizmetin önemine şöyle vurgu yapmıştı: “Bu köy konağımızda bazen güzel günlerimizde bazen de hüzünlü günlerimizde eski köy geleneklerimizi yaşatacağız. Bu vesile ile mahalle kültürümüzün canlanmasını istiyoruz. Biz Mamak’ı evimiz Mamaklıları ise ailemiz olarak görüyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA