Mamak'ta her mahalleye özel yatırım

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ı cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, “Her mahalleye özel bir yatırım planlıyoruz. Mamak 3-4 yıl sonra hayal edilemeyecek noktaya ulaşacak" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’a yapılan yatırımların ilçenin çehresini değiştirdiğini ve bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiğini belirtti. Köse, “Mahallelerimizde hangi noktaya bakarsanız orada belediyemizin ayrı bir yatırımını görürsünüz. Her mahalleye özel bir yatırım planlıyoruz. Mamak 3-4 yıl sonra hayal edilemeyecek noktaya ulaşacak” şeklinde konuştu.

EMLAK FİYATLARINA DOPİNG ETKİSİ

Kentsel dönüşüm projelerini sürdüren Mamak Belediyesi emlak sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Uygulanan projelerin yanı sıra temeli atılan ve açılışı yapılan tesisler Mamak’ta emlak fiyatlarına doping etkisi yapıyor. Mamak’ta temeli atılan yüzme havuzu, gençlik merkezleri, mahalle konakları, bilim ve sanat merkezleri gibi projeler bölgede hem dönüşüme öncülük ediyor hem de büyük çaplı sosyo-ekonomik hareketlilik sağlıyor.”

İSTİHDAM İMKANI SAĞLIYOR

“Bölgeye ciddi istihdam imkanı doğuran yatırımların yatırımcıların da dikkatini çektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak`ı cazibe merkezi haline getirmek için stratejik bir plan izliyoruz.”

ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİYOR

“Mahallelerimizde hangi noktaya bakarsanız orada belediyemizin ayrı bir yatırımını görürsünüz. Her mahalleye özel bir yatırım planlıyoruz. Mamak Belediyesi olarak yaptığımız projeler Mamak’ın çehresini değiştiriyor bu da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Yapılan yatırımların bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiğini görüyoruz” dedi.

BÖLGENİN DEĞERİ ARTIYOR

Mamak’ın daha da büyümesi için hizmet ve yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Köse, her mahalleye özel yatırım planlandığını ve yapılan yatırımların da bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdiğini söyledi. Mamak’ın 3-4 yıl sonra vatandaşın hayal edemeyeceği noktaya ulaşacağını kaydeden Köse, “Kentsel dönüşüm Mamak’ta konutların güvenliğini artırıyor, ilçenin görünümünü değiştiriyor ve dönüşümle birlikte bölgemizin değerinin de ne kadar arttığını da görüyoruz. Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden, kentsel dönüşüm de bu sektöre canlılık ve hareket katıyor” ifadelerini kullandı.

“TAM AÇIK KAPI” DEVAM EDİYOR

Belediye başkanı seçildiği günden bugüne tüm Mamaklılarla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret ederek vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Köse, yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirilen “Tam Açık Kapı” uygulamasını da tüm hızıyla devam ettiriyor.

“BÜYÜK BİR AİLENİN PARÇASIYIZ”

Pandemi öncesi başkanlık makamında gerçekleştirilen tam açık kapı programı, bu kez tüm tedbirler alınarak Mamak Belediyesi 75. Yıl Cumhuriyet Amfi Tiyatro ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 7’den 70’e gelen vatandaşlarla birebir konuşarak istek ve temennilerini dinleyen Köse, “Halkımızın hizmetkarı olmak en büyük mutluluğumuz. Hiçbir Mamaklı hemşehrimi birbirinden ayırmıyorum. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Bizim çalışma prensimiz bu. Bizim gözümüzden kaçan, göremediğimiz eksikliklerimizi hemşehrilerimizden dinliyoruz. Bizimle görüşmek isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA