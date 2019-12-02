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Mamak'ta iki yazar bir söyleşi programı düzenlendi

Mamak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde başlattığı “Bir Kitap, Bir Yazar” söyleşileri kapsamında yazarlar Emine Batar ve Canan Olpak Koç’u Mamak İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluşturdu. 
Mamak'ta iki yazar bir söyleşi programı düzenlendi

Mamak İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye öğrencilerin ilgisi yoğundu. Emine Batar “Islıkla Çağrılan”, Canan Olpak Koç da “Okuma Halleri” adlı kitapları ve yazarlık hakkında merak edilenleri anlattı.  “Bir Kitap, Bir Yazar” projesi ile yıl boyunca Türk edebiyatının önemli isimleriyle farkındalık oluşturmak istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Asırlardır insanlar yazıp çizmekte, sözcüklerle büyük işler başarmaktadır. Milyonlarca kitap kütüphanelerin raflarında yer bulurken belki de onlardan daha fazlası kimsenin ruhuna dokunmadan yitip gitmiştir. Herkes mutlaka bir şeyler yazmıştır. Hepimizin içinde bir yazar vardır. Yalnızca bazıları derin bir uykudadır o kadar. Onları canlandırmaksa bizlerin elinde” dedi. Köse, “Hem yazmanın hem okumanın önemini bizlerle paylaşan yazarlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Yazarlardan öğrencilere tavsiyeler

Önce kendilerini öğrencilere tanıtarak söyleşiye başlayan yazarlar, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çocukluk  döneminden itibaren yazarlığa ilgisi olduğundan bahseden yazarlar Batar ve Koç, bu isteklerinin altında, kitap okumayı çok sevmenin olduğunu ifade ettiler. Öğrencilerden yöneltilen “ Nasıl yazar olmaya karar verdiniz?” sorusuna  küçük yaşlarda kaleme aldığı eserlerini anlatarak cevap veren yazarlar, devamında neler yaptıklarını anlatarak, öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulundular. Kitap okumanın önemine sık sık vurgu yapan Koç ve Batar, kitap okumanın her zaman önemli olduğunu ama yazar olmak isteyen öğrenciler için ayrı bir önemi olması gerektiğini kaydetti.  Söyleşiden çok memnun kaldığını belirten Mamak İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Zeynep Naz Teke, “Ayda iki kitap okuyabiliyorum. Kitap okudukça kendimi çok özel ve önemli buluyorum. Çok bilgili buluyorum. Söyleşi çok güzeldi. Kitap okumanın değeri bu söyleşide anlam buldu. Birçok konuda fikir edindim. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
 

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