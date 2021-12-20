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Mamak’ta İlk Kez Buz Pateni Yapmanın Mutluluğunu Yaşadılar

Mamak Belediyesi, uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşasını yaptığı buz pateni pistinin kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Mamak’ta İlk Kez Buz Pateni Yapmanın Mutluluğunu Yaşadılar

Hizmete giren tesisin ilk ziyaretçileri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk kez buz pateni ile tanışan çocuklar ve yetişkinler heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği’nin yanına kurulan, buz paten pisti Mamaklılar için yeni bir aktivite alanı oldu.

Söz verdik daha fazlasını yaptık

Mamaklıların buz pateni keyfini ve heyecanını yaşamak için artık başka ilçelere gitmelerine gerek kalmadığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “420 metrekarelik alana inşası yapılan ve 150 kişilik tribünü bulunan tesisimizin pisti, sentetik değil doğal buzdan yapıldı. Bu özelliğiyle de uluslararası standartlarına sahip. Her seansta onlarca kişinin faydalanabileceği tesiste vatandaşlarımız patenlerini buradan temin edebilecekler. Söz verdik daha fazlasını yaptık” dedi.

Başkan Köse’ye teşekkür ettiler

Mamak’ta buz pateni yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten çocuklar, “Mamak Belediyemize bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Çocukların buz pateni heyecanını birlikte yaşayan aileler ise, Mamak’a farklı bir aktivite imkanı sunduğu için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti.

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