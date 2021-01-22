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Mamak’ta işçilerin toplu sözleşme sevinci

Mamak Belediyesi ile Hizmet- İŞ ve ÖZ GÜVEN SEN Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Mamak’ta işçilerin toplu sözleşme sevinci

Mamak Belediyesi Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı. Aylık ortalama en düşük ücret 3 bin 500 lira olarak belirlendi. Sözleşmeyle, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yanı sıra evlenme, doğum, ölüm, yol, öğrenim, yemek, çocuk yardımı gibi diğer ödemeler de arttırıldı.

Biz birlikte Mamak’ız
Mamak Belediyesi ile Hak-İş Hizmet-İş Sendikası ve Öz Güven Sen Sendikaları arasında KHK ile kadroya geçen yaklaşık 1600 işçi için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sözleşme törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, ÖZ GÜVEN SEN Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve personel katıldı. 2 yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi, Başkan Köse, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz ve ÖZ Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz tarafından imzalandı.

“Emek en yüce değerdir” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Köse, “Pandemi süreci başladığından beri ekiplerimiz ile gece-gündüz sahadayız. İşte bugün sahada ve kurumumuzda ter döken emekçilerimiz için bir aradayız. Onların ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştirmek için uzun mesailer harcadık, bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz günden beri her zaman çalışanlarımızın temel haklarını gözettik. Emekçilerimizin alın terinin karşılığını hiç aksatmadan ve geciktirmeden düzenli olarak tam ve zamanında ödedik. Her bir mesai arkadaşımızın emeğinin karşılığını alması, belediyemizin mali durumuna göre verilebilecek en yüksek ücretin ödenmesi konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm sözleşmelerde belediyemizin mali durumu ve işçimizin bu mali durum içinde alması gereken en yüksek seviyeyi işçimize esirgemeden veriyoruz. Bizim asıl görevimiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak için yatırımlar yapmak. Hizmetin ana aktörü alın teri ile çalışan işçilerimizin hakları, onların ekonomik ve sosyal yaşamını en üst seviyeye çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyoruz. Gönül hep daha fazlasını vermek istiyor. Ama çalışanımızın alın terinin karşılığı, hak ettiği maaşını alabilmesi bizim için çok değerli. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Mamak ailesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için çalışmaya, hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte aile, birlikte Mamak’ız. Bugün, imkânlarımızın yettiği çerçevede en iyi sözleşmeyi imzalıyoruz. Birlikte çok çalışıp, işimizi, aşımızı büyütecek, büyük işler başaracağız. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Mamak’ımıza, işçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Söz verdiğimiz gibi, Güzel Mamak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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