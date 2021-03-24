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Mamak’ta kar timi teyakkuzda 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alan Mamak Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastıran karın ardından harekete geçti.
Mamak’ta kar timi teyakkuzda 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıları dikkate alan Mamak Belediyesi, dün akşam saatlerinde aniden bastıran karın ardından harekete geçti. Sürücülerin ve yayaların mağdur olmasının önüne geçmek için 7/24 hazırda bekleyen kar timi, yağan kara hemen müdahale ederek cadde ve sokakların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Vatandaşların sorun yaşamadan işlerine gidebilmesi için görev başında olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ımızın her noktasında ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren iş başında ve kar yağışına anında müdahalede bulunuyor” dedi.

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Karla mücadelede başarı
Mamak Belediyesi ekiplerinin kar yağışı ile birlikte tüm gücüyle çalıştığını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 64 mahallede tüm önlemleri aldıklarını kaydederek, olumsuz bir duruma izin vermediklerinin altını çizdi. Köse, kar yağışının yoğun olduğu ve buzlanmanın sık görüldüğü bölgelerde çalışmalara ağırlık verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “Kar uyarısı nedeniyle hazırlanan ekiplerimiz, karın bastırması ile birlikte ana arterler ve kavşak noktalarında aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca kaldırımlar da yayaların rahat yürüyebilmesi amacıyla temizlik işçilerimiz tarafından süpürüldü. Mamak’ta her kar yağdığında hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Yollarımız hep açık. Komşularımızın kar yağışından etkilenmemesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için büyük bir gayret ve özveri ile gece gündüz kesintisiz çalışan kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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