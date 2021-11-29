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Mamak’ta kartpostallık görüntüler

Mamak’ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 
Mamak’ta kartpostallık görüntüler

Doğanın tüm renklerinin bir arada olduğu son bahar mevsiminde, tablo gibi görüntüler ortaya çıkarken rekreasyon alanları parklar ve bahçelerde ortaya çıkan estetik görüntüler kentin havasını değiştirdi. Oluşan bu görüntüleri fırsat bilen vatandaşlar ise, telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

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Mamak’ta Dört Mevsim Güzellik

İlçenin zengin doğasını güzelleştirmek adına yeşile çok önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Göreve geldiğimiz günden beri kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla bu alanlarda dört mevsimin tüm güzellikleri Mamak’ta yaşama fırsatı buluyor” dedi.

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