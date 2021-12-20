  • BIST 2.056,36
  • Altın 748.77512
  • Dolar 13.1264
  • Euro 14.8552
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Mamak’ta kartpostallık görüntüler

Karın yağışıyla kışın en güzel halini Mamaklılar yaşadı. Mamak’ta yağan kar tam manasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Mamak’ta kartpostallık görüntüler

Mamak’ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Rekreasyon alanları, parklar ve bahçelerde yağan kar estetik görüntüler oluşturdu.

Kar Mamak’ta hayatı aksatmadı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde kar yağışına karşı tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ekiplerimiz 7/24 sahada çalışmalarını sürdürerek olası aksaklıkların önüne geçiyor, Mamaklılara ise sadece karın keyfini yaşamak kalıyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağlı kadınlar Anne Buluşmalarında bir araya geldi21 Aralık 2021 Salı 00:01
  • Gençlik Çalıştayı Yenimahalle’de gerçekleşti20 Aralık 2021 Pazartesi 09:49
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara 100 simit camekânı dağıtılacak20 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
  • Kardeşliğin temeli Mamak’ta atıldı20 Aralık 2021 Pazartesi 09:37
  • Mamak’ta İlk Kez Buz Pateni Yapmanın Mutluluğunu Yaşadılar20 Aralık 2021 Pazartesi 09:32
  • Kazakistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yılı Keçiören’de Kutlandı20 Aralık 2021 Pazartesi 09:28
  • Keçiören'de 'Üreten Kadınlar Pazarı' açıldı20 Aralık 2021 Pazartesi 09:23
  • Domuz sürüsünün saldırdığı Mazlum’a yaşam dokunuşu20 Aralık 2021 Pazartesi 09:19
  • Sağlık Çalışanlarından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne Tam Not 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:14
  • Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor20 Aralık 2021 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti