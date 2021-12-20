Mamak’ta kartpostallık görüntüler

Karın yağışıyla kışın en güzel halini Mamaklılar yaşadı. Mamak’ta yağan kar tam manasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mamak’ta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkardı. Rekreasyon alanları, parklar ve bahçelerde yağan kar estetik görüntüler oluşturdu.

Kar Mamak’ta hayatı aksatmadı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçe genelinde kar yağışına karşı tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Ekiplerimiz 7/24 sahada çalışmalarını sürdürerek olası aksaklıkların önüne geçiyor, Mamaklılara ise sadece karın keyfini yaşamak kalıyor” dedi.