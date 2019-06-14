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Mamak’ta Kazak Korosu

Kazak Korosu, Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nda “Jivaya Starina" konseri verdi.
Mamak’ta Kazak Korosu

Geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda her iki ülkenin kültür bakanları tarafından imzalanan “2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi” kapsamında Rus Kazak Korosu, Mamak Belediyesi 75. Yıl Amfi Tiyatrosu’nda “Jivaya Starina" konseri verdi.

Rusya Ankara Büyükelçiliği ve Mamak Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen konsere, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli anlara sahne olan konserde Köse, vatandaşların bulunduğu alana geçerek halkla iç içe konseri dinledi. 

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İnteraktif konser

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan konserde ilk olarak Mamak Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Rus Kazak Korosu’nun sadece Mamak’ta gerçekleştirdiği konserde söylenen yöresel türküler ve oynanan danslar ilgi odağı oldu. İnteraktif (seyirci katılımı) olma özelliği de taşıyan “Jivaya Starina” konseri Mamaklılara eğlence dolu anlar yaşattı. 

Hayalimi gerçekleştirdim

Rus Halk Müziğini, Türk vatandaşlara sergileyerek bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiği Kültür Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko, “Çok güzel bir ortamda ve atmosferde konser verdik. Katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim” dedi.

İki ülke kültürünü tanıdı

Sanat etkinliklerinin her iki ülkenin kültürünü tanıması açısında önemli bir unsur olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Özellikle 2019 yılının Rusya ve Türkiye'de Kültür ve Turizm Yılı  ilan edilmesi ile birlikte, Mamak’ta Rus Kazak Korosu’nu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızı sosyal hayatın içerisinde kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturarak, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirebilecekleri imkânlar sunmaya devam edeceğiz. Mamak sanatın ve kültürün başkenti olacak” dedi.


 

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