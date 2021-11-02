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Mamak'ta Kış Renkleri

Mamak Belediyesi, mevsimlik çiçek dikimleriyle şehrin dört bir yanını güzelleştirmeye devam ediyor. 
Mamak'ta Kış Renkleri

Bu kapsamda Mamak’ta kış aylarının gelmesiyle birlikte yaz ayları için uygun olan çiçekler, yerini soğuk aylara dayanıklı kış çiçeklerine bırakacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış aylarına dayanıklı 150 bin kışlık menekşe dikim ile şehir genelinde park, bahçe, kavşak, refüj, bulvar ve cadde yan bantları menekşelerin farklı tonlarıyla süsleyecek. 

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Mamak’ımız kışın da çiçek kokacak

Kentin estetik görünümü için kış aylarında da Mamak’ta çiçeklendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaz kış demeden ilçemizde çiçeklendirme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Güzel Mamak’ımız kışında çiçek kokacak” dedi. 

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