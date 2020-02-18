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Mamak'ta konferanslar devam ediyor

Mamak Belediyesi tarafından kültürel etkinlikler kapsamında eğitici konferanslar serisi devam ediyor. Bu kapsamda Doç. Dr. Muhammed Enes Kala “Felsefe Kavramı Üzerine” konulu konferans verdi. 
Mamak'ta konferanslar devam ediyor

Mamaklıların ilgi gösterdiği konferansta konuşan Kala, “Felsefe Nedir?, Ne değildir?, Felsefi olan, Felsefi Olmayan, Felsefe bir işe yarar mı? gibi başlıklar hakkında bilgiler verdi. İki haftada bir on hafta boyunca sürecek konferanslar, “Varlık Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Bilim Felsefesi, Din Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Sanat Felsefesi, Dil Felsefesi, Eğitim Felsefesi gibi başlıklarla devam edecek.

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En değerli yatırım insana yapılan yatırım

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturundan hareketle, Mamaklılar için sosyal, kültürel ve eğitici çalışmaların her hafta aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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