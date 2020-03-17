Mamak'ta korona seferberliği

Mamak Belediyesi korona seferberliği ilan etti. İlçedeki tüm kurumlar ve halka açık yerler dezenfekte edildi. Başkan Köse sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımız, tehdit ortadan kalkana kadar artarak devam edecek” dedi.

Koronavirüs önleme kapsamında dezenfekte çalışmalarına hız veren Mamak Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda hareket ederek; okullar, kurs merkezleri, camiler, parklar, taksi ve otobüs durakları, toplantı salonları, sosyal tesisler, spor merkezleri, karokollar ve halka açık yerleri dezenfekte etti. Belediye Başkanı Köse,” Çalışmalarımız tehdit ortadan kalkana kadar artarak devam edecek” diyerek, vatandaşlara Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate almaları tavsiyesinde bulundu.

VATANDAŞA ÖZEL MOBİL İSTASYON KURULDU

Mamak Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı.

Belediye önüne konuşlandırılan mobil istasyon ile vatandaşların arabaları dezenfekte edilirken, dijital termometrelerle ateş ölçüldü. Tüm güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıktığı Mamak’ta, vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Mobil istasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara çay ve çorba ikram edildi.

ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDE

Korona virüsüne karşı ilçe genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda başlattığımız mobil istasyon hizmetimiz ile vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, toplu kullanım alanlarında gerekli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

CAMİLER , PARKLAR, KÜTÜPHANELER

Köse, aynı zamanda birçok alanı deenfekte ettiklerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. “Hiç bir virüs bizim tedbirlerimizden daha kuvvetli olamaz, dedik ve dezenfeksiyonlarımızı hızlandırdık” diyen Köse, “Huzur içinde ibadet edebilmek için camilerimizin tamamında koronavirüse karşı dezenfekte işlemini tamamladık” dedi.

KORONA SEFERBERLİĞİ İLAN EDİLDİ

Bunun yanı sıra korona seferberliği ilan eden Köse, belediye ekiplerince ilçede bulunan tüm park ve koşu yolları ile oyun alanlarının dezenfekte edildiğinin müjdesini verdi. Virüs sebebiyle iptal olan etkinlikleri fırsat bilen belediye ekipleri, ilçede bulunan; kütüphaneleri, spor salonlarını, nikah salonlarını ve kurs alanlarını da temizleyerek virüslerden arındırdı.

KOLLUK KUVVETLERİ UNUTULMADI

Vatanı için görev yapan kolluk kuvvetlerini de unutmayan Mamak Belediyesi, ilçede bulunan karakol ve askerlik şubelerini de korona virüsüne karşı dezenfekte etti. Korona ile tam mücadele için belediye çalışanlarının izinleri yeniden düzenlenerek, yeterli sayıda personelin görevi başında olması sağlandı.

ÖZEL ARAÇLAR ÜCRETSİZ DEZENFEKTE EDİLDİ

Hijyen ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden Mamak Belediyesi vatandaşlarını bireysel temizliğe karşıda uyardı. Belediye önüne kurdukları mobil istasyon ile özel araç, taksi ve dolmuşlar ücretsiz bir şekilde sterilize edildi, vatandaşlar kişisel sağlık konusunda bilgilendirildi.

TERMAL KAMERA MÜJDESİ

Belediye çalışanlarını da unutmayan Köse, verdiği emirle sabah mesai başlangıcı için kuruma gelen personelin ateşini kontrol ettirdi. Bir kısım personelede izin vererek temas ve riski azaltan Köse, ilerleyen günlerde belediyeye termal kamera sistemi kuracaklarının müjdesini verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARISI

Vatandaşların da Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı uyarıları dikkate alarak kişisel önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulunan Köse, “Mamak’ta yaşayan herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerli”dedi.



Emrah Özcan/İLKSAYFA