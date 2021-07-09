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Mamak’ta kurban hazırlıkları başladı

Mamak Belediyesi, Ortaköy kurban alanında bayram hazırlıklarına başladı. 170 dönüm alan üzerine kurulan kurban satış ve kesim alanı her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenleniyor. 
Mamak’ta kurban hazırlıkları başladı

Tedbirler alındı

Pandemi öncesi 350 çadır ile hizmet veren Mamak Belediyesi Ortaköy Kurban Alanı’nda, bu yıl da geçtğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilecek. En fazla 156 çadır kurulacak olan alanda, hummalı çalışmalar da başladı. Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, tesisin tam kapasite çalışması ve vatandaşlara hizmet verebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Pandemi süreci nedeniyle önlemleri sıkı tutan ekipler, kurbanlıklar gelmeden önce alana kurulacak çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak, 2 metre boşluk bıraktı. Koronavirüs tedbirlerini elden bırakmayan ekipler, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için,  çadır önlerine su hattı çekerek, musluklar bağladı. Tesisin genel temizliği ve peyzaj düzenlemesi devam ederken, ilaçlama çalışmalarıyla hijyen de sağlanıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Düzen içinde, temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapılabilmesi için elimizdeki bütün imkanları sunacağız. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, her tür sağlık kontrollerinin yapıldığı bu alandan gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabildikleri gibi modern ve usülüne uygun bir şekilde kesim de yapabilecek” dedi. 

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Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları sürecek 

Kurban satış ve kesim alanında çalışmalar tamamlandıktan sonra, kurbanlıklar alana girmeden önce çadırlarda dezenfeksiyon çalışması yürütülecek. Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek.

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Kurbanlar kontrolden geçecek

Kurban pazarına giriş yapacak kurbanlıkların, görevli zabıta ekipleri ve uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek alana giriş yapacağını ifade eden Başkan Murat Köse, “Tüm halkımızın rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi için belediye olarak çalışmalarımızı devam  ettiriyoruz” dedi. 

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