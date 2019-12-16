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Mamak'ta Mahalle Buluşmaları başladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  yeni uygulamaya geçen mahalle buluşmaları ile her pazar günü farklı bir mahalle ile kahvaltıda buluşacak.
Mamak'ta Mahalle Buluşmaları başladı

Mahalle buluşmalarının ilkini Yenibayındır Mahallesi sakinleriyle gerçekleştiren Köse, göreve geldiği ilk günden itibaren Mamak’ta gerçekleştirilen çalışmaları vatandaşlarla paylaşarak, istek ve taleplerini dinledi.

Gönül köprülerini imar ettik

Mahalle buluşmalarını planlı programlar dahilinde mahalle mahalle gerçekleştireceklerini kaydeden Köse, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Güzel Mamak’ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlk önce belediye ile halkımız arasındaki gönül köprülerimizi imar edeceğimizi söylemiştik. Hamdolsun o köprüleri imar ettik. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık.

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Bununla birlikte mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbıhal etmeyi arzuluyoruz. Vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne her önemli anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İlçemizin tüm sorunlarına ve halkımızın bizlerden beklentilerine vakıfız. Planlı, programlı ve sistemli bir çalışma ile ilçemizi ülkemizin 2023 vizyonuna yaraşır bir ilçe haline getireceğiz. Vatandaşımızın onayı olmayan hiçbir işe imza atmayacağız. Vatandaşımızın rızası olmayan hiçbir işin içerisinde olmayacağız. İlçemizi sizlerle birlikte yöneteceğiz” dedi.

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