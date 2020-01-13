  • BIST 120.249
  • Altın 292,157
  • Dolar 5,8630
  • Euro 6,5306
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Mamak'ta mahalle buluşmaları devam ediyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  mahalle buluşmaları kapsamında her hafta farklı bir mahalleyi kahvaltıda ağırlıyor. 
Mamak'ta mahalle buluşmaları devam ediyor

Köse, bu hafta ise Peyami Sefa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle özelindeki yapılması istenen çalışmaları vatandaşlarla hasbihal ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Köse, “Daha huzurlu daha güzel bir Mamak için hemşehrilerimizle istişare edip, taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Talepler doğrultusunda da hizmet üretiyoruz” dedi.

foto-(2)-005.jpeg

Daha çabuk çözümü üretiyoruz

Mahalle buluşmalarını planlı programlar dahilinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Köse, “Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, ilçemizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Güzel Mamak’ımıza hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz.  Bununla birlikte mahalle buluşmalarıyla sizlerle bu şekilde hasbihal ederek istek ve taleplerinize daha çabuk çözümü üretiyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent EDAŞ kar kış demeden çalışıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 00:49
  • Ankaray’daki koltuk düzeni değişiyor13 Ocak 2020 Pazartesi 00:46
  • Kahramankazan'da zabıta denetimi devam ediyor13 Ocak 2020 Pazartesi 00:14
  • Neşet Ertaş Altındağ’da unutulmadı13 Ocak 2020 Pazartesi 00:11
  • Kahramankazan'da hizmetler vatandaşın ayağında 13 Ocak 2020 Pazartesi 00:07
  • Başkent’te karla mücadele artık canlı izlenebilecek13 Ocak 2020 Pazartesi 00:05
  • Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor12 Ocak 2020 Pazar 14:28
  • Yenimahalle'de engelsiz drama11 Ocak 2020 Cumartesi 00:57
  • Mamak Çağrı Merkezi'nde bir yılda 37 bin çağrı cevaplandı11 Ocak 2020 Cumartesi 00:55
  • Kahramankazan'da farkındalık oluşturmak için “Beyaz Baston” etkinliği düzenlendi11 Ocak 2020 Cumartesi 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti