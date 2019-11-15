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Mamak'ta marketlere denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde yaptığı fiyat, son kullanma tarihi ve tazelik denetimleriyle fırsatçılara göz açtırmıyor.
Mamak'ta marketlere denetim

Zabıta ekipleri başta gıda üreticileri ve satıcıları olmak üzere her alanda denetimlerini sürdürüyor. Sayıları artan dilencilere operasyon yapan ekipler, belediyenin almış olduğu kararlara uymayanlar hakkında da yasal işlem yapıyor. Vatandaşların en çok alışveriş yaptıkları market, kasap ve fırın ile halk pazarlarında da denetimlerini sıklaştırırken vatandaşlardan gelen şikayetlerde anında değerlendiriliyor. Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca işyerlerinde ruhsat, fiyat etiketi ve satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini de kontrol ediyor. Hijyenik olmayan ortamda satış yapan ve eksikleri bulunan işletme sahiplerine eksiklerin giderilmesi için ek süre verildiği ve sürenin bitiminde işletmelerin tekrar denetime tabi tutulacağı belirtiliyor.

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Zabıta Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada tüketici haklarının korunması, ilçe esnafının herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve vatandaşlara en kaliteli hizmetin sunulması adına rutin kontrollere devam edileceği belirtildi.
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün, vatandaşın huzurlu ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için gece gündüz çalıştığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Denetimlerimiz hem insan sağlığı hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülüyor. Vatandaşlarımız da gördükleri ya da karşılaştıkları olumsuzlukları anında bize iletsinler. İlçemizde faaliyet gösteren lokanta, bakkal ve süpermarket denetimlerimizi tamamladık. Denetimler esnasında temizlik koşulları bakımından taviz vermeden hemşehrilerimizin sağlıklı yiyecekler tüketmesini sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Halk sağlığına dikkat ve özen gösteren tüm esnaflarımıza da teşekkür ediyorum’’ dedi.

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