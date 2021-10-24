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Mamak’ta Memleket Rüzgârları Esti

Mamak’ta,  Edirne’den Kars’a, Sivas’tan Kıbrıs’a memleket rüzgârları esti. 
Mamak’ta Memleket Rüzgârları Esti

7’den 70’e herkesin büyük keyif alarak dinlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Mamak Belediyesi’nin organize ettiği Memleket Havaları Konseri’nde, birbirinden güzel türküleri seslendiren sanatçılar dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konsere, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kültür ve sanatta öncü bir Mamak inşa ediyoruz

Kültür ve sanatta öncü bir Mamak için çalıştıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata, kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Mamaklı hemşerilerimi  bu gibi etkinlikleri daha sık buluşturacağız” dedi.

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