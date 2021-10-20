  • BIST 1.432,800
  • Altın 527,64
  • Dolar 9,2450
  • Euro 10,7600
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Mamak’ta Mevlid-i Nebi sergisi

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri kursiyerleri, Mevlid-i Nebi Haftası’na özel hazırlamış olduğu el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. 
Mamak’ta Mevlid-i Nebi sergisi

Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen sergiye Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, meclis üyeleri ve kursiyerler kaldı. Kursiyerlerinin hazırlamış olduğu, alüminyum rölyeften zift kazımaya, filografiden ahşap yakıya kadar 26 farklı eser ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

mevlid-2.jpeg

Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezi müjdesi

Mevlid-i Nebi haftası kapsamında el sanatları sergisinin açılış konuşmasını yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Kursiyerlerimizin sanatsal bakış açısı kazanmaları için Musiki Muallim Mektebimiz’de, Geleneksel Türk İslam Sanatları Merkezi kuruyoruz. Akademik eğitimler verilecek olan bu merkezde çok güzel eserler çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Sergimiz hayırlara vesile olsun” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ın bütçesine onay21 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • 150 Yeni İtfaiyeci Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Hibe Buğday Desteği 21 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • KKTC’den Etimesgut’a Ziyaret21 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Türbeler Bakıma Alındı21 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu Bağlantısı Trafiğe Açıldı21 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Altındağlı Boksörler 11 Madalya Kazandı21 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • AK Gençlikten Kırtasiye Yardımı21 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Yenimahalle’nin 2022 bütçesi 720 milyon 500 bin20 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti