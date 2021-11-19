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Mamak’ta minikler sonbahar etkinliği ile becerilerini geliştirdiler

Doğanın en güzel tonlarının buluştuğu Mamak'ta, miniklere sonbahar mevsimini tanıtma, değişikleri anlatma ve kavratma etkinliği gerçekleştirildi. 
Mamak’ta minikler sonbahar etkinliği ile becerilerini geliştirdiler

Çocukların kültürel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini artırma odaklı çalışmalarıyla örnek teşkil eden Mamak Belediyesi, miniklerde mevsim bilinci oluşturma kapsamında Akdere Bilim Sanat Merkezi ve Seymenler Konağı Aile Merkezi’nde renkli bir etkinlik düzenledi. Elişi kâğıtları, kartonlar ve kurumuş ağaç yapraklarıyla, sonbahar mevsiminin oluşumunu yaparak ve yaşayarak öğrenen çocuklar aynı zamanda ince motor becerilerini geliştirirken, grup çalışması eşliğinde de sosyalleştiler. 

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Bilim Sanat Merkezleri çocukların gelişime katkı sağlıyor

İlmin ve bilimin merkezi haline gelen Mamak’ta çocukların küçük yaşta eğitim almalarını desteyken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ağaç Yaşken Eğilir” atasözünden yola çıkarak bilim sanat merkezlerimizde minik yavrularımız yaptığı etkinliklerle eğlenerek öğrenme imkânı buluyorlar. Düzenlenen bu etkinliklerle çocuklarımızın  el-kol koordinasyonu ve ince motor becerilerini gelişmelerini sağlıyor hem de farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

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