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Mamak’ta NBA gibi maç

Türkiye Basketbol Ligi 14. haftasında evinde Sigortam.net İTÜ’yü ağırlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 103-95 mağlup etti.
Mamak’ta NBA gibi maç

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maçı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Ankara Gençlik İl Spor Müdürü Mustafa Çelik,  Mamak Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı ve meclis üyeleri tribünden izledi. 3 sayı bölgesinde düellonun yaşandığı maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 15, Sigortam.net 16 isabet bulurken, Yeşil-Beyazlılarda Diante Watkins 24 sayı (3/7 üçlük), 6 ribaund, 10 asist, Özgür Şahin 23 sayı (6/12 üçlük), 5 ribaund, 2 asist, Mustafa Baki Görür 13 sayı, 4 ribaund, 5 asist, Anthony Keith Lee 20 sayı, 7 ribaund, 1 asist ile öne çıkan isimler oldu.

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Kaptan son periyotta maçı kopardı

Konuk ekibin etkinliği başladığı ilk periyodun son dakikalarında reaksiyon gösteren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 10-2’lik seri yakalayarak çeyreği 25-24 önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Yeşil-Beyazlılar farkı iki kez 9 sayıya çıkarmasına rağmen konuk ekip bulduğu sayılarla farkı eritti. Maçtaki üstünlüğünü bırakmayan Yeşil-Beyazlılar farkın daha da azalmasına izin vermedi ve soyunma odasına 54-50 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de başarılı oyununu sürdüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 3 sayı çizgisinden bulduğu 6 üçlük ile periyodu 83-73 önde kapattı. Heyecan dolu geçen son periyotta konuk ekip buluğdu 11-4’lük seri ile farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başardı. Maçın bitimine 3 dakika kala öne geçmeyi de başaran konuk ekibe cevabı ise buluğdu 5 sayı ile kaptan Mustafa  Baki Görür verdi ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 103-95 galip ayrıldı.

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