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Mamak’ta Nevruz coşkusu

Mamak Belediyesi, Türklerin bahar bayramı olarak yüzyıllardır kutladığı Nevruz Bayramı için Ortaköy Mahallesi’nde renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Mamak’ta Nevruz coşkusu

Mamak Belediyesi, baharın müjdecisi olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Mamak Belediyesi’nin Ortaköy Mahallesi’nde inşa ettiği Mahalle Konağı’nda gerçekleşen etkinliğe Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Jandarma Komutanı Uğur Avcı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Sırmalı, Başkan Kös eve protokol üyeleri, konağın bahçesinde yakılan Nevruz Ateşi’nden atladı, demir dövdü.

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Nevruz ateşinden atlanıp, örste demir dövüldü

Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanı olduğunu, yeniden doğuşu temsil ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Türk’ün bayramını böylesi coşkuyla kutlamak, kendi özümüze dönüş anlamında çok önemli bir özelliği ortaya koyuyor. Bu tip etkinliklerin bayram havasında geçmesi bu bakımda da çok önemlidir. Biz Mamak Belediyesi olarak Türk’ün kadim gücünün yaşatılmasında elimizden geleni gösterdik, gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz “dedi. Demir dövme ve ateş üzerinden atlama gibi  ritüellerinin gerçekleştirileceği kutlamada, Mamak Belediyesi Halk Oyunları Seğmen ekibi oynadıkları oyunla büyük alkış alırken, Mamak Belediyesi Orkestrası da mini bir Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirdi. Ayrıca programa katılan vatandaşlara Mamak belediyesi ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.

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