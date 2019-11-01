Türkiye’nin ilk “nöbetçi muhtar” uygulaması Mamak’ta hayata geçirildi. Belediyedeki ofislerinde sırayla nöbet tutan muhtarlar, vatandaşların taleplerini belediyenin ilgili birimlerine aktararak hızlı çözüm noktasında köprü görevi üstleniyor.

Mamak'ta, "nöbetçi muhtar" adında sıra dışı bir uygulama hayata geçirildi. Mamak Belediyesi ve Mamak Muhtarlar Derneği tarafından yaklaşık bir ay önce hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki toplam 64 muhtar, sırayla hafta içi her gün belediye hizmet binasında kendileri için düzenlenen ' Muhtarlık Ofisi 'nde mesai yapıyor. Her gün nöbetçi olarak belediyede görev yapan muhtar, vatandaş ile belediyenin ilgili birimleri arasında köprü görevi sağlıyor. Belediyede hızlı çözüm birimi gibi görev yapan muhtarlar, vatandaşlardan gelen talepleri belediyenin ilgili yerlerine hemen aktararak ya da vatandaşı birebir yönlendirerek soruların çözülmesinde önemli görev üstleniyor. Bürokrasiye takılmak istemeyen, bu yeni projeden haberdar olan vatandaşların ilk durağı ise belediyedeki Muhtarlık Ofisi oluyor.

MUHTARLAR GÖREV ALMAKTAN MEMNUN

Türkiye'de bir ilk olan "nöbetçi muhtar" projesi fikri ile ilgili Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya gazetemize bilgi verdi. Projenin daha yeni uygulanmaya başladığını, uygulamayla ilgili geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirten Yalçınkaya, "Bu ‘nöbetçi muhtar’ uygulaması Türkiye'de ilk, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Mamak ilçemizde yaklaşık bir ay önce başladı. Dernek Başkanımız Hulusi Güngören , bu fikri Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse 'ye sundu, o da vatandaş ile belediye arasında köprü görevi sağlayacak bu projeye destek verdi. Bize ev sahipliği yapan Murat Köse başkanımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarının hızlı çözümü noktasında belediyede görev almaktan biz muhtarlar olarak memnunuz" dedi.

NÖBETÇİ MUHTAR HER MAHALLELİYLE İLGİLENİYOR

Projenin işleyişi ve muhtarların belediyedeki görevleri ile ilgili de bilgi veren Yalçınkaya, "Mamak'ta toplam 64 muhtar görev yapıyor. Hafta içi her gün sırasıyla görevli olan bir muhtar arkadaşımız belediye içerisindeki Muhtarlık Ofisi'nde duruyor. O gün görevli muhtar arkadaşımız hangi mahalleden seçilmiş olursa olsun Mamaklı tüm hemşerilerimize bizzat yardımcı oluyor. Nöbetçi muhtara başvuran vatandaş ilgili birimlere hemen yönlendiriliyor ya da vatandaşa bizzat eşlik ediliyor. Sorunların kısa zaman içerisinde belediyemiz tarafından çözülmesi sağlanıyor. Vatandaşımız böylelikle hem zamandan kazançlı çıkıyor hem de işini kolayca çözmüş oluyor" diye konuştu.

BÜROKRASİYE TAKILMADAN ÇÖZÜM

“Nöbetçi muhtar” uygulamasından vatandaşların bir hayli memnun olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Projeyi yeni duyan vatandaşlar ilk önce şaşırıyor. İşlerinin çözülmesi ile büyük bir memnuniyet duyarak projede katkısı olanlara teşekkür ediyorlar. Bu proje aslında Mamak'taki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bürokrasiye fazlaca takılmadan işini halleden vatandaşlarımız uygulamaya destek veriyor" şeklinde konuştu.

BAŞKAN KÖSE: "MUHTARLAR İLK DEVLET KAPISIDIR"

Muhtarlardan gelen talep üzerine projeye ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra göreve gelen muhtarları belediyede ağırlamış, muhtarların önemine dikkat çekerek şunları söylemişti: “Sizler vatandaşlarımızla aramızda köprü kuracak, mahallelerimizde oluşabilecek sorunları birinci ağızdan bilecek, bizlere ulaştıracak çalışma arkadaşlarımızsınız. Mamak’ımızda herhangi bir sorun kalmaması için muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olacağız. Muhtarlarımızın özverili çalışmaları çok önemlidir. Muhtarlarımız belediyeyle vatandaşın arasında kurulan en önemli köprüdür, ilk devlet kapısıdır."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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