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Mamak’ta nostalji rüzgârı 

Neşeli Günler, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yazmalım, Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas gibi unutulmaz Türk filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodileri Mamak’ta seslendirilecek. 
Mamak’ta nostalji rüzgârı 

Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek olan Yeşilçam Şarkıları Konseri’nde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 7'den 70'e herkesin gönlünde yer etmiş Yeşilçam filmlerinin kulaklardan silinmeyen melodilerini seslendirerek Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu eşliğinde Yeşilçam Şarkıları Konseri 18 Kasım Saat: 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

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Sanatı ve sanatçıları Mamaklılarla buluşturuyoruz

Yeşilçam'ın hafızalara kazınmış şarkılarıyla nostalji dolu Yeşilçam Şarkıları Konseri’ne tüm vatandaşları davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatı ve sanatçıları Mamaklılarla buluşturuyoruz. Yeşilçam’ın unutulmaz parçalarıyla vatandaşa nostaljik bir gece  yaşatacak olan Yeşilçam Şarkıları Konseri’ne tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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