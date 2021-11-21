Mamak’ta öğrenciler için duyu organlarını öğrenme ve tanıma etkinliği düzenlendi

Mamak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Abidinpaşa Aile Merkezinde okul öncesi eğitim gören 3 ile 5 yaş çocuklar için ‘Duyu Organlarını Öğrenme ve Tanıma’ etkinliği gerçekleşti.

Miniklere, duyu organlarımızın işlevselliği hakkındaki bilgiler gerek çocuklara resmedilerek gerekse müzik eşliğinde uygulamalı şekilde aktarıldı. Etkinlikte çocuklar duyu organlarının önemini eğlenceli bir ortamda öğrenme fırsatı yakaladı.

Her adımızı gelecek nesiller için atıyoruz

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Köse; Çocuklarımız eğlenerek öğrensin, bilgilensin geleceğe daha emin adımlarla yürüsün düşüncesi ile eğitmenlerimiz her güne yeni bir etkinlik düzenliyor. Yavrularımız için attığımız her adım, ülkemizin geleceğine yön veren parlak nesiller yetişmesine destek olacak en sağlam adımlardır” dedi.