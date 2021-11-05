  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,73
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 9 °C
»

Mamak’ta Orta Asya Rüzgârı Esti

Mamak belediyesi, Rumeli’den Özbekistan’a, Kırım’dan Kerkük’e kadar uzanan Gönül Coğrafyası konseri ile vatandaşlarla buluşturdu.
Mamak’ta Orta Asya Rüzgârı Esti

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenen konserde, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu’nun eşsiz performansı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Azerbaycan’ın kamançasından, Kazakistan’ın dombrasına, Kırgızistan’ın komuzundan Türkiye’nin bağlaması ile bir çok eserin seslendirildiği Gönül Coğrafyası Konseri, Mamaklıların gönüllerine dokundu.

orta-asya-4.jpg

Milli değerlerimizi yaşatıyoruz

Milli değerlerimizi yaşatma ve tarih bilinci oluşturmak adına bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata, kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Mamaklı hemşerilerimizi  bu gibi etkinliklerle daha sık buluşturacağız” dedi.

orta-asya-5.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik taekwondocular nefes kesti06 Kasım 2021 Cumartesi 00:04
  • Çocuk Kulübünde Eğlence06 Kasım 2021 Cumartesi 00:03
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Organ Bağışı Kampanyası06 Kasım 2021 Cumartesi 00:02
  • Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın Restorasyonu Başlıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 00:01
  • Başkent’te Karekod Anket Dönemi Başladı05 Kasım 2021 Cuma 00:17
  • Hijyen malzemeleri üretilerek tasarruf sağlanıyor 05 Kasım 2021 Cuma 00:16
  • Gençlerle Baş Başa05 Kasım 2021 Cuma 00:15
  • Camiler Dezenfekte Ediliyor05 Kasım 2021 Cuma 00:14
  • Yuva’ya Estetik Dokunuş05 Kasım 2021 Cuma 00:13
  • Pursaklar'da Şampiyona Hazırlığı05 Kasım 2021 Cuma 00:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti