Mamak’ta Orta Asya Rüzgârı Esti

Mamak belediyesi, Rumeli’den Özbekistan’a, Kırım’dan Kerkük’e kadar uzanan Gönül Coğrafyası konseri ile vatandaşlarla buluşturdu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi‘nde düzenlenen konserde, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu’nun eşsiz performansı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Azerbaycan’ın kamançasından, Kazakistan’ın dombrasına, Kırgızistan’ın komuzundan Türkiye’nin bağlaması ile bir çok eserin seslendirildiği Gönül Coğrafyası Konseri, Mamaklıların gönüllerine dokundu.

Milli değerlerimizi yaşatıyoruz

Milli değerlerimizi yaşatma ve tarih bilinci oluşturmak adına bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanata, kültüre sahip çıkmaya, destek olmaya özellikle değerleri koruyarak geleceğe aktarma konusunda gayret sarf etmeye devam ediyoruz. Mamaklı hemşerilerimizi bu gibi etkinliklerle daha sık buluşturacağız” dedi.