Mamak'ta parklara bahar bakımı

Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçedeki 356 park ve dinlenme alanlarında çevre düzenleme, tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı.

Ekipler, yaz aylarında özellikle ailelerin uğrak yeri olan parkları tek tek tarayarak eksiklikleri gideriyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuk ve yaşlıları korumak için şerit çekerek parkları, oyun ve spor gruplarını kapatan Mamak Belediyesi, salgın sonrası için hummalı bir çalışma başlattı.

Covid-19 ile mücadele için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hem çocuklarımızı hem de büyüklerimizi koronavirüs tehlikesinden korumak adına parklarımıza geçici olarak şerit çektik ve hepsini dezenfekte ettik. Parklarımızın zeminlerini yeniliyor, oyun ve oturma gruplarının tamirini, boya ve bakımı ile birlikte peyzaj çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sona erdiğinde parklarımız pırıl pırıl olsun, çocuk sesleriyle dolsun istiyoruz” dedi.

Parklar ışıl ışıl oluyor

Köse, parkların aydınlatmalarının da teker teker gözden geçirildiğini ve yenilendiğini ifade etti. Murat Köse, “Parklarımız ışıl ışıl. Yaz akşamları huzur ve güven içinde hemşehrilerimizi ağırlayacak. Şimdi evde kalsın, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar. Biz güneşli, güzel günler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Parklarımızda çaylarımızı hep beraber yudumlayacağız inşaAllah” şeklinde konuştu.

Görsel estetik ön planda

Yeşil alanlarda çapa çalışması yapan çimleri düzenleyen ve çiçek dikimi yapan ekipler, fidan diplerini temizleniyor, yeşil alanların bakımı ve ağaç budama çalışmalarını yapıyor. Eskiyen spor aletleri ve çocuk oyun gruplarının zemini kauçuk döşeniyor. Yürüyüş yolları, spor aletleri, kamelyalar, çocuk oyun grupları, perguleler, havuzların temizliği, aydınlatma direklerinin onarımı, boya badana, çim kesimi gibi çalışmalar da devam ediyor.



