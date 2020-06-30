Mamak'ta parklara "Sosyal Mesafe Konsolu"

Mamak Belediyesi parklarda yer alan banklara sosyal mesafe konsolu yerleştirerek, bir banka en fazla iki kişinin oturmasını ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde yapılan koruyucu tedbirler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerin sürdürülmesine yönelik önerileri doğrultusunda hareket eden Mamak Belediyesi ilçe genelinde dinlenme ve park alanlarındaki banklarda da sosyal mesafenin uygulanması için önlemler almaya başladı. Parklarda yer alan banklara sosyal mesafe konsolu denen düzenek yerleştiren belediye ekipleri, böylelikle sosyal mesafeye uyulmasını sağlıyor.

DÜZENEK YERLEŞTİRİLDİ

Bankların ortalarına düzenek yerleştiren belediye, aynı anda iki kişinin aralarında mesafe bırakarak oturmasını zorlayan bir sisteme gitti. Adına sosyal mesafe konsolu denen düzenekle parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bank ve oturma alanları "sosyal mesafe" kuralına uygun olarak düzenleniyor. Böylelikle vatandaşların dinlenirken sosyal mesafe kuralına uyması da sağlanmış oluyor.

EN FAZLA İKİ KİŞİ OTURABİLİYOR

Uygulama kapsamında yeni tip banklara en fazla iki kişinin oturabileceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyenin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bankların arasına birer metre mesafe bırakıldığını belirterek, normalleşme sürecinin başlaması ile vatandaşların virüsten korunmak amacıyla sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNE VURGU

Köse, “Öncelikle vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etmek istiyorum. Halkımızın yoğun olarak tercih ettiği park ve bahçeler ile sosyal alanlarda banklarda da sosyal mesafe düzeni getirmek istedik. Sosyal mesafe hem kendi can sağlığımız hem de çevremizdeki insanlar için çok önemli. Hemşehrilerimizin de buna uyması çok önemli ”dedi.



Emrah Özcan/İLKSAYFA