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Mamak’ta Pazar Yerlerinde Covid-19 Düzeni

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışların başlamasının ardından Mamak Belediyesi denetimlerini artırdı.
Mamak’ta Pazar Yerlerinde Covid-19 Düzeni

Buna göre, Pazar yerleri tek noktadan girilebilmesi için bariyerlerle kapatıldı. Giriş noktalarında vatandaşlar ateşleri ölçüldükten ve ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar yerlerine alınmaya başlandı.  Maske ve eldiven denetiminin de yapıldığı pazar yerlerinde, zabıtalar tezgahların üçer metre aralıklı olması için kontroller yaptı. Ekipler, tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları ve pazarlara çocukları ile gelmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

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Her temas bir risktir

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarını uğradıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gerek sosyal mesafeye, gerekse ateş ölçümüne kadar pazar yerlerimizde gerekli tüm önlemleri aldık. Ancak vatandaşlarımızın da dikkat etmeleri gereken hususlar var. Pazara giden vatandaşlarımız ürünlere dokunmasın, çünkü  her temas bir risktir. Vatandaşlarımızdan pazarlara çocuklarını götürmemelerini de rica ediyoruz. Herkes en üst düzeyde önlemini alırsa, bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.
 

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