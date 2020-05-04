  • BIST 101.110
  • Altın 383,597
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Mamak’ta Ramazan etkinlikleri dijitale taşındı

Mamak Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinliklerini sosyal medya kanalları aracılığı ile evlere taşıdı. 
Mamak’ta Ramazan etkinlikleri dijitale taşındı

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanat, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri evlere konuk oluyor. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi ev sahipliğinde Serdar Tuncer’in moderatörlük yaptığı, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin ilk konuğu Uğur Işılak oldu. İlk programının ardından her Pazartesi ve Perşembe günü saat 22.00’da birbirinden değerli isimler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin ve Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ve Mamak Belediyesi Youtube kanalından canlı yayınla evlere konuk olacak. 

foto-(3)-009.jpeg

Önemli isimi ağırlamaya devam edeceğiz

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, Ramazan Ayı’nın tüm güzelliklerini evlere taşıdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yıl aynı sofralarda aynı ekmeği bölüşemiyoruz buluşamıyoruz ama Ankaramız’ın ve ülkemizin
sanat tarihine tanıklık eden Musiki Muallim Mektebi'ndeki sohbetlere sosyal medya üzerinden de olsa Mamaklılarla bir arada olmak bize de ayrı bir mutluluk veriyor” dedi. Ekranların sevilen isimlerini etkinliklerle evlere getirdiğini belirten Köse, Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin Ramazan özel bölümleri ile birçok önemli ismi ağırlamaya devam edeceğini belirterek, “Bu yıl evlerimizde karşıladığımız Ramazan ayı için özel etkinlikler düzenledik. Ramazan ayı ruhuna uygun etkinliklerimizle vatandaşlarımızın evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla Ramazan ayına özel etkinliklerimizi düzenleyip canlı yayınlarla tüm hemşehrilerimize ulaşmaya devam edeceğiz” dedi. Musiki Muallim Mektebi bu Pazartesi Türk Tarih Profesörü Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Perşembe günü yazar Hayati İnanç’ı ağırlayacak. 

Manevi atmosferi evlerinde yaşadılar

Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri ile sosyal medyada bir araya gelen Mamaklılar, ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşarken bir yandan da dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisine kadar birbirinden özgün içeriklerle Ramazan’ın manevi atmosferini evlerinde yaşama fırsatı buldu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’den vatandaşa psikolojik destek03 Mayıs 2020 Pazar 05:11
  • Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürdü03 Mayıs 2020 Pazar 04:09
  • Kızılcahamam’da motivasyon şarkısı03 Mayıs 2020 Pazar 03:08
  • Keçiören Belediyesi tarafından üretilen gübreler park ve bahçelerde kullanılıyor 03 Mayıs 2020 Pazar 02:06
  • Kahramankazan Millet Bahçesi'nin ihalesi gerçekleşti03 Mayıs 2020 Pazar 01:04
  • Büyükşehir’den sulamada tasarruf dönemi 03 Mayıs 2020 Pazar 00:02
  • Güdül Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:32
  • Pursaklar’da ramazan davulcuları iş başında02 Mayıs 2020 Cumartesi 05:17
  • Mamak Büyükkayaş Mahallesi baştan sona dezenfekte edildi02 Mayıs 2020 Cumartesi 04:15
  • Başkent esnafına maske dağıtımı devam ediyor02 Mayıs 2020 Cumartesi 03:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti